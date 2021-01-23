سبب ظهور البثور على فروة الرأس وطرق علاجها

البثور، وتسمى أيضا زيتس، هي علامة على التهابات فروة الرأس. وتحدث بسبب نفس المنطق الذي يحدثه انسداد منتظم للغدد الدهنية بسبب البكتيريا أو الزهم. دعونا نلقي نظرة على بعض العوامل الشائعة للبثور على فروة الرأس تحت الشعر:

شعر نامي

انسداد الغدد الدهنية

إنتاج الزهم الزائد

الالتهابات البكتيرية أو الخميرة

عدم غسل الشعر لفترة طويلة

تراكم المنتجات من الشامبو والأمصال وكريمات الشعر الأخرى

التعرق أثناء تغطية الشعر

كيفية التخلص من البثور على فروة الرأس باستخدام العلاجات المنزلية؟

على الرغم من وجود مشكلة شائعة ، فإن وجود البثور على فروة الرأس هو آخر شيء تريده! قبل التسرع إلى الطبيب وتجربة المنتجات الدوائية التي لها آثار جانبية ، يمكنك تجربة هذه العلاجات المنزلية الآمنة والطبيعية. تم العثور على هذه الأساليب التي أثبتت جدواها لتكون فعالة جدا في التعامل مع حب الشباب فروة الرأس.

دعونا نتعلم كيفية علاج البثور على فروة الرأس باستخدام المكونات اليومية ، بالتفصيل:

1. زيت جوز الهند لبثور فروة الرأس:

زيت جوز الهند لبثور فروة الرأس



زيت جوز الهند هو أحد العلاجات المثبتة للتعامل مع البثور على فروة الرأس. أنه يحتوي على حمض اللوريك الذي يمكن أن تقتل البكتيريا على فروة الرأس بشكل فعال. زيت جوز الهند يرطب فروة رأسك ويزيد الرطوبة. ومع ذلك ، قد لا يعمل بشكل جيد لأولئك الذين لديهم فروة الرأس الدهنية الدهنية. لهذا السبب يوصي الخبراء بإضافة بضع قطرات من عصير الليمون أو زيت شجرة الشاي لموازنة ذلك.

مكونات:

زيت جوز الهند - 2 ملعقة كبيرة

زيت شجرة الشاي - 3-4 قطرات

كرة قطن

وقت التحضير: دقيقتان

طريقة التحضير:

دافئة قليلا زيت جوز الهند في كوب

أضف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى هذا الخليط

كيفية التقديم:

ضعي هذا الخليط مباشرة على فروة الرأس

تغطية المناطق المتضررة جيدا

اتركيه لمدة 30-40 دقيقة

اغسل جيدا بشامبو خفيف

كم مرة يجب أن أفعل هذا؟ مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع



الاحتياطات: لا توجد آثار جانبية معروفة لهذه الطريقة

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.