بحب الأكل ومليش في المحشي.. مي سليم: والدتي بتقولي متدخليش المطبخ

حلت الفنانة مي سليم، ضيفة علي الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء دى إم سى و المذاع عبر قناة " دي إم سي"، للحديث عن أعمالها القادمة وتجربتها مع فيروس كورونا.





وقالت النجمة مى سليم إنها تحب معظم الأكلات ولكن تحرص على تناولها بكميات، ومن ضمنها المكرونة بالبشاميل والأرز المعمر، ولكن المحشى مش أوى، على حد وصفها.





وأشارت إلي، أنها فشلت فى موضوع الطبخ، خاصة أنه متعة وفن وطول الوقت والدتى تقول لى "ماتدخليش المطبخ"، مشيرة إلى أنها تحب النظافة وغسيل المواعين.





وتجسد مى سليم في "َضربة معلم" شخصية "ورد" فتاة من حارة شعبية تعيش قصة حب مع "جابر" ولكنها تضطر للزواج من صديقه، ويشارك في بطولة العمل محمد رجب، رياض الخولى ورانيا فريد شوقى ومحمد نجاتى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، سلوى عثمان، ياسمين البشبيشى وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.



