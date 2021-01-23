ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بحب الأكل ومليش في المحشي.. مي سليم: والدتي بتقولي متدخليش المطبخ

السبت 23/يناير/2021 - 01:12 ص
مي سليم
مي سليم
Advertisements
حمزة شعيب
حلت الفنانة مي سليم، ضيفة علي الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء دى إم سى و المذاع عبر قناة " دي إم سي"، للحديث عن أعمالها القادمة وتجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت النجمة مى سليم إنها تحب معظم الأكلات ولكن تحرص على تناولها بكميات، ومن ضمنها المكرونة بالبشاميل والأرز المعمر، ولكن المحشى مش أوى، على حد وصفها.

وأشارت إلي، أنها فشلت فى موضوع الطبخ، خاصة أنه متعة وفن وطول الوقت والدتى تقول لى "ماتدخليش المطبخ"، مشيرة إلى أنها تحب النظافة وغسيل المواعين.

وتجسد مى سليم في "َضربة معلم" شخصية "ورد" فتاة من حارة شعبية تعيش قصة حب مع "جابر" ولكنها تضطر للزواج من صديقه، ويشارك في بطولة العمل محمد رجب، رياض الخولى ورانيا فريد شوقى ومحمد نجاتى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، سلوى عثمان، ياسمين البشبيشى وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

Advertisements
Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود خلال فصل الشتاء

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

بعد تأجيل مشاركة البيانات.. واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور

نتيجة العاصفة.. انهيار منزلين ونجاة السكان بأعجوبة | فيديو