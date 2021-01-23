مثير للاشمئزاز.. مضيفة تحذر من طلب مياه الحنفية على الطائرة | فيديو





نشرت المضيفة وتدعى «كيت كامالاني» مقطع فيديو عبر حسابها حذرت فيه من الأشياء التي لا يجب عليك فعلها مع تعليق: "فقط أوعدني أنك لن تفعل ذلك" مرفق بالرموز التعبيرية التي تعبر عن المرض.





وحذرت كيت من طلب مياه من الصنبور أو مشروبات مثل الشاي والقهوة، واستبدالها بزجاجات أو قنينات مغلقة.





والسبب هو أن خزانات المياه في الطائرات لا يتم تنظيفها أبدًا وهي مثيرة للاشمئزاز"، على حد تعبيرها، وغالبا ما يتجنب طاقم الطائرة شرب الشاي والقهوة أثناء وجودهم على متنها.





تقول كيت: "كمضيفة طيران أقول لك أننا، نادرًا ما نشرب الشاي أو القهوة، فهم يأتون من نفس خزان المياه، فالماء الساخن على الطائرة مثير للاشمئزاز".





ولجعل الأمور أسوأ تتابع كات بعد ذلك بالقول إن بعض المعدات لا يتم تنظيفها بالكامل "ما لم يتم كسرها"، قبل التحذير من وضع هذه المعدات "بجوار المراحيض".





ثم تقدم نصيحة للآباء والأمهات الذين يحتاجون إلى الماء الساخن لزجاجة الطفل، اطلب الماء الساخن في كوب وبجانبه زجاجة مغلفة من الماء، ثم اجعل زجاجة طفلك تستخدم المياه المعبأة وضعها داخل كوب الماء الساخن لتسخينها، بهذه الطريقة تتجنب الماء "المقرف" من الخزان.





ومع ذلك، اعترض الناس في التعليقات، قال أحد العاملين في طاقم الطائرة: "هذا لا ينطبق على جميع شركات الطيران.. في شركة الطيران الخاصة بنا يمكنني أن أشهد أنهم يقومون بتنظيفها بالفعل".





كتب آخر: "لقد كنت مضيفة طيران لمدة 18 عامًا، والماء الساخن على الطائرة جيد."

كشفت مضيفة طيران عبر تطبيق TikTok عن الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها عند طلب المشروبات على متن طائرة وخاصة الماء، الشاي، والقهوة.