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فن

من أمام النيل.. محمد جمعة برفقة ويزو ومصطفي خاطر

السبت 23/يناير/2021 - 01:19 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد جمعة صورة جديدة له وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهر محمد جمعة من امام النيل برفقة النجمة ويزو ومصطفي خاطر.

يشارك الفنان محمد جمعة في أحداث فيلم "النمس والأنس" بطولة النجم محمد هنيدى، وإخراج شريف عرفة، حيث يجسد جمعة شخصية "طبيب" في أحد المستشفيات.

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال الاحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة .
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