ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وبعدين.. نجلاء بدر تشارك جمهورها صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

السبت 23/يناير/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة من كواليس مسلسل لؤلؤ  من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نجلاء بدر علي الصورة  قائلة: وبعدين.

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.


وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.
Advertisements
Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود خلال فصل الشتاء

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

بعد تأجيل مشاركة البيانات.. واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور

نتيجة العاصفة.. انهيار منزلين ونجاة السكان بأعجوبة | فيديو