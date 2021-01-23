من حقة ينجح لوحده.. تعليق ناري من مي كساب بعد انفصال أوكا واورتيجا

علقت الفنانة مي كساب، على انفصال مغني المهرجانات زوجها أوكا من زميلة اورتيجا، قائلة :"والله مش بشوف ربنا بيعمل حاجة الا ويكون رايد الخير، وقولت رأي في الموضوع ده من قبل"، مضيفة انه :"في عشره وحاجات كتيرة بينهما وكان من ممكن الموضوع يعدي، واري انه من حق أوكا أن ينجح لوحدة وبكل صراحة".





فيما خاضا الفنانا أحمد فتحي ومي كساب، تحدي تقشير البطاطس، أثناء لقائهما في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء امس الجمعة.





وفاز بالتحدي الفنانة مي كساب، بعد أن استطاعت تقشير كل البطاطس المطلوبة، فيما لم ينجح الفنان أحمد فتحي في تقشير سوا ثلاث بطاطسيات فقط.





وتقوم فكرة الفقرة، على أن يدخلا في تحدي تقشير عدد من البطاطس، وفي نفس الوقت يقوم مقدم برنامج واحد من الناس، بتوجيه عدة أسألة المتسابقين.







