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سيارات

أشياء نفعلها يوميا تدمر فتيس السيارة

السبت 23/يناير/2021 - 03:02 ص
فتيس السيارة
فتيس السيارة
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اشرف عطية
في كثير من الاحيان يرتكب السائقين عاخطاء تضر بسياراتهم , و في بعض الاحيان تتحول هذا الاخطاء الي عادات يومية نقوم بها دون ان نعلم انها تضر بسياراتنا بشكل كبير , و في هذا السياق نلقي الضوء علي اخطاء شائعة يرتكبها السائقين تضر بفتيس السيارة المانيوال . 

اخطاء تضر بفتيس السيارة المانيوال : 

1-استخدام الغيارات السريعة رغم بدء سير السيارة

على الرغم من سير السيارة ببطء، و عند تحريكها في بداية التحرك بها يعمد العديد من السائقين اعطاء سرعات اكبر من المطلوب مثل أن يبدأ السائق بغيار السرعة الأولي ثم تغير إلى السرعة الخامسة ، هذا الفعل يؤثر على المحرك كما أنه يعمل على تهشيم الأجزاء الداخلية للفتيس . 


2- الضغط المستمر على دواسة الدبرياج أثناء الزحام أو الوقوف في الإشارات

 يعمد بعض السائقين استمرار تعشيق تروس الفتيس والضغط بصفة مستمرة على الدبرياج، وهذا الفعل يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية للفتيس ، والذي يجب فعله هو فك تعشيق التروس واستخدام وضع الحياد ورفع القدم من على دواسة الدبرياج للحفاظ علي الاسطوانه و الديسك .

3- استخدام دواسة البنزين مع الدبرياج بصورة متكررة

وهذا الفعل يحدث غالبا في الزحام أو صعود إحدى المرتفعات، وهو يؤثر أيضًا على الفتيس 

4- تثبيت السيارة باستخدام الفتيس 

بعض السائقين يقوموا بأستخدام الفتيس كأنة فرامل يد , فيقوم البعض بتعشيق الفتيس علي اي سرعة ليقوم بتثبيت السيارة ,وهذا الفعل خاطئ للغاية لأنة يحمل علي الفتيل و من الممكن ان يتم كسر الترس الداخلي للفتيس لو كانت السيارة تقف علي منحدر 

5-ترك اليد على الفتيس اثناء سير السيارة 

كثير من السائقين يستخدمون الفتيس كمسند لليد أثناء القيادة ، وهذا أمر خاطئ حيث أن هذا الفعل يؤدي إلى الضغط المستمر على الفتيس الداخلية، ومع تكرار الفعل تتعرض القطع الداخلية لناقل الحركة إلى التهشم والتلف بمرور الوقت .
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