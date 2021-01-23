لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: هدفي العودة لبيتي ومنافسة لاعب كبير مثل أفشة

قال أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إن فريقه اجتهد أمام بيراميدز في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وكان بيراميدز تعادل مع سموحة، بهدف لكل فريق، خلال المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال عبد القادر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الفريق اجتهد اليوم والجميع كان يحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني".





وتابع لاعب الأهلي المعار لسموحة: "طموحي أن أؤدي موسمًا جيدًا مع سموحة، وأشكر فرج عامر رئيس النادي على ثقته، وأنه أول من تواصل معي من أجل الانضمام إلى الفريق السكندري، وإن شاء الله أقدم أداء جيدا لأعود مرة أخرى للأهلي".





وبسؤاله هل لو عاد للأهلي ستكون هناك منافسة شرسه مع محمد مجدي أفشة؟، أجاب: "أترك هذا الأمر لله، إن شاء الله خير وأفشة لاعب كبير".



