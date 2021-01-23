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أخبار العالم

المغرب يبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل

السبت 23/يناير/2021 - 04:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها ستبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل بعد أن توصلت الجمعة باولى شحنات لقاح أسترازينيكا البريطاني.

كشفت وزارة الصحة أنها ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الأربعاء المقبل من جمهورية الصين، مشيرة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي محمد السادس اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية خلال الأسبوع المقبل، وحيث تهم هذه العملية الوطنية، التي ستتم بصفة تدريجية، الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد -19 ومضاعفاته "يتعلق الأمر بمهني الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

كما ستشمل هذه العملية، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19"، بحسب بيان الوزارة.
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