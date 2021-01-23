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رياضة

محمد مرجان: فايلر رحل لأسباب شخصية.. ونتبع سياسة التصويت داخل مجلس إدارة الأهلي

السبت 23/يناير/2021 - 07:22 ص
محمد مرجان
محمد مرجان
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محمد رشاد
قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن رحيل رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم عن النادي، جاء لأسباب شخصية من المدرب السويسري، خاصة بعد خوفه الشديد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وقررنا التعاقد مع بيتسو موسيماني نظرًا لخبرته بالكرة الأفريقية.

وأكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال لقائه مع الإعلامي «إبراهيم فايق» عبر قناة «اون تايم سبورت»: «الأهلي عرض على السويسري طائرة خاصة من أجل زيارة أسرته، لكن بعد عدم الاتفاق مع المدرب على التجديد خلال مهلة الـ 10 أيام التي عرضها النادي، ورفض السويسري تمديد التعاقد، فضل الأهلي التعاقد مع مدرب جديد بعد القلق من عدم إكمال فايلر لمهمته في الموسم الجديد، والتأثير على مسيرة الفريق بدوري أبطال أفريقيا».

وتابع: «تعاقدنا مع بيستو موسيماني من أجل خبرته الأفريقية الكبيرة التي يتمتع بها المدرب، ويعد بيستو متابعا جيدا للكرة المصرية والأفريقية ويعرف العديد من اللاعبين المصريين في الدوري الممتاز، لذلك قررنا التعاقد معه».

وأكمل: «تحدثنا مع رئيس نادي صن داونز قبل التعاقد مع بيتسو موسيماني، وبعد موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي تم التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي».

وعن آلية اتخاذ القرارات في النادي الأهلي، قال «مرجان»، «يقوم مجلس الإداراة بالتصويت على قرارات بعد عرضها من محمود الخطيب رئيس النادي، وفي كثير من الأحيان يكون الخطيب موافق على القرار ويرفضه مجلس الإدارة، الأهلي يتبع سياسة التصويت داخل مجلس الإدارة».

وفاز الأهلي في آخر لقاءاته بالدوري المصري على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-2 بعد ريمونتادا رائعة من لاعبي المارد الأحمر في الشوط الثاني، حيث كان الأهلي متأخرا بهدفين في الشوط الأول، وبات الفريق في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات.
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