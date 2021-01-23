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بين الناس

مواطن يستغيث من الزحام بمطعم شهير وانتشار كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 07:32 ص
انتشار الكورونا
انتشار الكورونا
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احمد قطب
ارسل القارئ أحمد عثمان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من فتح احد المطاعم الشهيرة.

وقال عثمان في شكواه نعاني نحن سكان شارع شبرا من افتتاح احد المطاعم الشهيرة بدوران شبرا مما تسبب في الزحام الشديد أمام المطعم من المترددين عليه لحجز مكان لهم.

وأوضح أن عدد المنتظرين دورهم يمكن أن يتسببوا في انتشار فيروس كورونا بسبب الزحام الشديد دون مراعات الاجرائات الاحترازية. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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