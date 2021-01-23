مواطن يستغيث لإجراء عملية تحويل شرايين بالمخ لابنته في أسرع وقت

وقال فى رسالته :

بنتي تبلغ من العمر 20 عاما وقعت من علي السلم و جالها جلطة في المخ تسببت شلل في الرجلين وابتدت تاخد علاج علي نفقة الدولة باسيوط وعندها سكر وبتاخد انسولين .





و تابع : استمر ظهور الجلطات كل شوية وكشفت في اسيوط عند كذا دكتور مخ واعصاب وبلغوها بالتحاليل والاشعات انها محتاجة تعمل عملية تحويل شرايين بالمخ والعملية ولكن مفيش ناس بتعملها في اسيوط و كل دكتور بيرشح مصر افضل عشان بتتعمل هناك





و استكمل : كشفت في مصر والدكتور قال محتاجة عملية اسمها تحويل شراين بالمخ هتكلف 150 الف ولازم تعملها في حدود 15 يوم لان الحالة بتسوء في مستشفي نيوراسبتاليا بالقاهره 6 اكتوبر ، والدكتور اسمة احمد حجازي .







