مواطن يستغيث لإجراء عملية تحويل شرايين بالمخ لابنته في أسرع وقت

أستغاث المواطن محمد المقيم في محافظة اسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لأجراء ابنتة عملية تحويل شرايين بالمخ في اسرع وقت .
وقال فى رسالته :
بنتي تبلغ من العمر 20 عاما وقعت من علي السلم و جالها جلطة في المخ تسببت شلل في الرجلين وابتدت تاخد علاج علي نفقة الدولة باسيوط وعندها سكر وبتاخد انسولين .
و تابع : استمر ظهور الجلطات كل شوية وكشفت في اسيوط عند كذا دكتور مخ واعصاب وبلغوها بالتحاليل والاشعات انها محتاجة تعمل عملية تحويل شرايين بالمخ والعملية ولكن مفيش ناس بتعملها في اسيوط و كل دكتور بيرشح مصر افضل عشان بتتعمل هناك
و استكمل : كشفت في مصر والدكتور قال محتاجة عملية اسمها تحويل شراين بالمخ هتكلف 150 الف ولازم تعملها في حدود 15 يوم لان الحالة بتسوء في مستشفي نيوراسبتاليا بالقاهره 6 اكتوبر ، والدكتور اسمة احمد حجازي .
مناشد المسئولين النظر اليها بعين الرحمة مشيرا ان والدتها استطاعت تدبير 50 الف فقط و حاجتها الشديدة لاكتمال المبلغ في اسرع وقت .
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