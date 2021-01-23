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فن

والدتي اسمها شمعة.. تصريحات جريئة لـ ريهام عبد الغفور لأول مرة

السبت 23/يناير/2021 - 06:44 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عدد من الأسرار لأول مرة خلال لقاء تلفزيوني على شاشة ON، وقالت : "أقرب حد ليا في الوسط الفني حنان مطاوع، وروحنا مع بعض قبل كدة في مهرجان كان وشوفت براد بيت ومعاه أنجلينا جولى، وكانت حامل وهو ماشى وراها بالشمسية".

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا: "والدتى اسمها شمعة وبيتقال عليها كدة عشان من صغرها كانت بيضة وحلوة ومنورة، بس هي اسمها الأصلى فاطمة بس مش بنقوله".


كما قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "اتجوزت جوزى عشان كان بيطبلى في الأول وخلاص بقى بعدما اتجوزنا لأن الطبلة دى عملت مشاكل كتير، وكان لما بيطبل بلاقى حواليه 20 بنت فخليته يبطلها خالص".


وتابعت ريهام عبد الغفور: "زوجى مصري بس والدته من ألمانيا، ومكنش له في التصوير ولكن بعد الجواز أخد كورس عشان نتصور كتير وكدة، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم ولا جايزة استلمها".

قال شريف الشوبكى زوج الفنانة ريهام عبد الغفور: "بدأت ألعب مزيكا وأنا في المدرسة تقريبا في خامسة ابتدائى، وكملت بعد كدة وقابلت ناس أتراك في سنة 1999، وقعدت كام شهر اتعلمت اكتر على آلة الطبلة".

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