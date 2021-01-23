والدتي اسمها شمعة.. تصريحات جريئة لـ ريهام عبد الغفور لأول مرة

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عدد من الأسرار لأول مرة خلال لقاء تلفزيوني على شاشة ON، وقالت : "أقرب حد ليا في الوسط الفني حنان مطاوع، وروحنا مع بعض قبل كدة في مهرجان كان وشوفت براد بيت ومعاه أنجلينا جولى، وكانت حامل وهو ماشى وراها بالشمسية".

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا: "والدتى اسمها شمعة وبيتقال عليها كدة عشان من صغرها كانت بيضة وحلوة ومنورة، بس هي اسمها الأصلى فاطمة بس مش بنقوله".



