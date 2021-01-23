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فن

بملابس رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها من الجيم

السبت 23/يناير/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة إيمان العاصي  صورة جديدة ،وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ايمان العاصي بإطلالة جذابة بملابس رياضية  من احدي صالات الجيم .

يُذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا. 

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها. 

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.
بملابس رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها من الجيم
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