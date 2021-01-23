مصر تسجل 54 حالة وفاة و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ومحاكمة ترامب في الكونجرس تبدأ الشهر المقبل.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تكشف استراتيجة مواجهة "الموجة الثانية" لكورونا

السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل

الإمارات ترد على تعليق الدنمارك الرحلات القادمة منها: لدينا فحوص صارمة

تقليص عدد القادمين لمطار الكويت لألف راكب يوميا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين أوستن وزيرا للدفاع





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية سجلت 54 حالة وفاة و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، قالت إن مصر لا تنتهج سياسة الإغلاق الكامل في التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مفسرة ذلك بأن هذه السياسة يتبعها ارتفاع في نسبة العدوى المنزلية بشكل كبير جدا، والعدوى المجتمعية بمجرد الفتح مرة أخرى.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الوطن" إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أكد أن السلام بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا "نرجو أن يكون ما تم دافعا لإسرائيل إلى الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعا. وأنا واثق من أن الدول التي وقعت هذه الاتفاقات حريصة على تحقيق ذلك مثلما حريصون عليه نحن".





وذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية الإماراتية، ردت على تقارير إعلامية حول تعليق الدنمارك دخول رحلات الطيران القادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى أراضيها بشكل مؤقت، حيث قال مساعد الشؤون القنصلية في الخارجية الإماراتية، فيصل لطفي، إن كل المراكز المعتمدة في البلاد تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أصدرت قرارًا إلى شركات الطيران، بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولى، اعتبارا من 24 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل.





دوليًا، أفادت "الراي" بأن مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشح من قبل الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه، وأول أمريكي من أصول إفريقية يتولى المنصب.





وذكرت "الجريدة" أن البيت الأبيض أعلن أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام الماضي.



