أمريكا: نعتزم مواصلة سياسة ردع كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات ستواصل العمل على ردع كوريا الشمالية، وستجري مباحثات مع حلفائها في المنطقة بخصوص سبل الضغط الجديدة على بيونج يانج.





وأكدت أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الدول في المنطقة وتواصل المباحثات مع كل من كوريا الجنوبية، واليابان، ودول أخرى حول تعزيز الضغط على بيونج يانج".





وتابعت: "سوف نطبق استراتيجية جديدة للحفاظ على أمان الشعب الأميركي وحلفائنا".



