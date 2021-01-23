أخبار الفن.. عمرو دياب مع أولاده على مسرح حفله بدبي.. وفاة المنتج ميدو منيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





غيب الموت قبل ساعات المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ





بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. عمرو دياب يحتفل بصحبة أبنائه في دبي ظهر الهضبة عمرو دياب، مع أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور «عبدالله وكنزي» على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي، في أول ظهور للثنائي مع والدهم على المسرح.

بحبك للأبد .. رسالة رومانسية من ريهام حجاج لزوجها في عيد ميلاده وجهت الفنانة ريهام حجاج رسالة لزوجها في عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت ريهام ايمن صور رومانسية تجمعها بزوجها وعلقت قائلة : احلي عيد ميلاد يا حبي وكل حياتي، بحبك للابد يا حبيبي.



أجمل أم علي الإطلاق.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لوالدتها شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة لوالدتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.







‎نفت المخرجة “منال الصيفي”، ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها الفنان " أشرف مصيلحي" ، بورم في المخ، ووجوده بالعناية المركزة، مؤكدة أنه خضع لإزالة كيس مياه بمنطقه فقرات الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية.





نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة : ابق حقيقيا ، ابق مخلصًا ، أو ابق بعيدًا عني.



