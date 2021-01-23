ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. عمرو دياب مع أولاده على مسرح حفله بدبي.. وفاة المنتج ميدو منيب

السبت 23/يناير/2021 - 08:06 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

غيب الموت قبل ساعات المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ

ظهر الهضبة عمرو دياب، مع أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور «عبدالله وكنزي» على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي، في أول ظهور للثنائي مع والدهم على المسرح. 

وجهت الفنانة ريهام حجاج رسالة لزوجها  في عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت ريهام ايمن صور رومانسية  تجمعها بزوجها وعلقت قائلة : احلي عيد ميلاد يا حبي وكل حياتي، بحبك للابد يا حبيبي.


شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة لوالدتها  من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


‎نفت المخرجة “منال الصيفي”، ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها الفنان " أشرف مصيلحي" ، بورم في المخ، ووجوده بالعناية المركزة، مؤكدة أنه خضع لإزالة كيس مياه بمنطقه فقرات الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية.

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.  
وعلقت قائلة : ابق حقيقيا ، ابق مخلصًا ، أو ابق بعيدًا عني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. شيماء سيف تشارك جمهورها بفيديو كوميدي جديد

ريهام حجاج توجه رسالة لـ نيللي كريم احتفالا بعيد ميلادها

سر سعادتي و ملكة حياتي .. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد والدتها

أخبار الفن .. بالكمامة وقياس الحرارة.. شروط حضور حفل عمرو دياب بـ دبي.. ورسالة رومانسية من هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

موجز السوشيال ميديا.. فيفي عبده توضح حقيقة ارتدائها الحجاب.. رسالة رومانسية بين درة وزوجها.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بحبك للأبد .. رسالة رومانسية من ريهام حجاج لزوجها في عيد ميلاده

ترشيحاتنا

الصحة المغربية تعتمد لقاح "سينوفارم" الصيني لمواجهة كورونا

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

رسميًا.. الكاف يعلن عقوباته ضد الزمالك و3 لاعبين في أحداث نهائي أبطال أفريقيا

الدعاء باسم الله الأعظم للرزق في الصباح .. أوسع أبواب الخير ويغفل عنه الكثيرون

أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية

مع اقتراب عيد الحب.. تعرف على أصل الاحتفال بالمناسبة ولماذا تعرف بـ "الفلانتين"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

شاهد رد فعل بطريق مهدد بالانقراض عند رؤية فقاعات الصابون