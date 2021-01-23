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رياضة

أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية

السبت 23/يناير/2021 - 08:01 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من  صباح اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وأسفرت مبارياتها عن فوز مصر على بيلاروسيا وتعادل سلوفينيا والسويد، وفوز الاتحاد الروسي لكرة اليد على مقدونيا.

 


استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، ظهر اليوم بالمقر الرئيسي بالجزيرة، عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، ونجم الكرة العراقية الأسبق، على هامش زيارته للقاهرة، وفي إطار العلاقات القوية التي تربط الأهلي وكافة الشخصيات والمؤسسات على جميع الأصعدة.



عبر عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، عن سعادته الكبيرة بزيارة مقر الأهلي بالجزيرة، ومقابلة محمود الخطيب، رئيس النادي، على هامش زيارته الحالية للقاهرة.


أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني عقب الفوز على منتخب بيلاروسيا في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر.


أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يعتبر فريقه فائزًا بمواجهته أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، لافتًا إلى أن ما حدث كارثة بعد عدم احتساب هدف واضح للفريق السكندري.


أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط ضد نادي الزمالك، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو، إضافة إلى حسين الشحات.

واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه الحاد على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد عقب تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيهًا إلى مباراة واحدة وغرامة 50 ألفا فقط.
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