"صباح البلد" يستعرض لمحات من جولة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة ..فيديو

استعرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأمس ، خلال تفقده لأكاديمية الشرطة ، كما استعرض أهم ما جاء في زيارته ، من تفتيشات على مواقع التدريب ، وغيرها.





وهنأ الرئيس السيسى طلبة أكاديمية الشرطة على الانضمام والنجاح في جزء المرحلة الأولى تمنياته لهم بالتوفيق، لافتا لوجود زيارة أسرهم اليوم لهم قائلا " بلغوا تحياتى لأسركم وأشكرهم بالنيابة عنى وعن كل المصريين لإعدادهم أبنائهم بشكل جيد " ، خاصة وأن أسرهم لم يبخلوا بتقديم أبنائهم لمصر تكونوا ذخر وحماية وأمن لها .





ودعا طلبة أكاديمية الشرطة للحفاظ على وقاية أنفسهم من جائحة كورونا معقبا " خلو بالكم من نفسكم علشان ظروف جائحة كورونا وكل سنة وانتم طيبين وبشكركم وربنا يحفظكم ويحميكم انتم وكل مصر وبتمنالكم كل توفيق "





وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فجر أمس، لـ أكاديمية الشرطة ، وتأت الزيارة مع اقتراب الذكرى ٦٩ عاما على عيد الشرطة التى تحتفل بها مصر يوم ٢٥ يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة ابطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الإنجليزي في معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.