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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 1 - 2021 بمحافظات مصر

السبت 23/يناير/2021 - 08:31 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت، 23- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن نشهد طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود البلاد طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وعلى أن يكون الطقس ليلا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشرقية، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
    
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 9 والعظمى  19
 
شبين الكوم  الصغرى 9 والعظمى 19
 
 
الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 19
 
بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18
 
مطروح الصغرى 10 والعظمى 16
 
بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18
 
شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23
 
الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22
 
الاقصر الصغرى 8 والعظمى 25
 
اسوان  الصغرى 9 والعظمى 26

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