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محمد جاد : نشعر بالفخر والاعتزاز بأبناء ورجال الشرطة ..فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 08:22 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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نورهان رأفت
قال الإعلامي محمد جاد إن الشعور الأبرز في الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، بأكاديمية الشرطة، هو الفخر والاعتزاز بأبناء ورجال الشرطة.

وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يأمل بأن يكون رجال الشرطة المصرية، دائما رافعين راية الوطن، مؤديين لدورهم في حماية وطنهم.

وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح  السيسي، فجر الأمس، أكاديمية الشرطة، وتأتى الزيارة مع اقتراب الذكرى ٦٩ عاما على عيد الشرطة التى تحتفل بها مصر يوم ٢٥ يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة أبطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الإنجليزي فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي. 

كما استعرض طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين. 

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