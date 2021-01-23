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توك شو

لمدة 14 ساعة ... طائرتان تحلقان فوق المحيط المتجمد الشمالي .. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 08:24 ص
طائرة
طائرة
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شيرين عادل
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