نشعر بالفرحة .. رشا مجدي تعبر عن اعتزازها بجولة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة ..فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي ، أهم ما ماجاء في الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأمس ، لأكاديمية الشرطة .





وقالت الإعلامية رشا مجدي ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، إنها تشعر بالفرحة والسعادة ، لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنيا لهم التوفيق والسداد .





وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فجر الأمس ، أكاديمية الشرطة ، وتأت الزيارة مع اقتراب الذكري ٦٩ عاما على عيد الشرطة التى تحتفل بها مصر يوم ٢٥ يناير من كل عام ذكرى يحتفل بها أبناء الشعب المصرى، حيث يطلق عليها ذكرى شجاعة ابطال البوليس المصرى فى مواجهة رجال الاستعمار الإنجليزي فى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.





كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.



