أشهر خريجيها ابن خلدون .. تعرف على أقدم جامعة في العالم

تعتبر جامعة أم القرويين بالمغرب هي أقدم جامعة تم تأسيسها في العالم حسب ما أعلنته منظمة اليونسكو ، حيث أنها تقع في مدينة فاس المغربية . وعلي الرغم من قدمها الإ أنها تقدم علمها الي طلابها حتي الآن دون إنقطاع.

تاريخها

فهي أوّل جامعة أنشئت في تاريخ العالم، وأقدمها على الإطلاق.ففي البداية بُنيت الجامعة كمؤسّسة تعليمية لجامع القرويين، والتي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري عام 859 في مدينة فاس المغربية. وبحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية فإن هذه الجامعة هي أقدم جامعة في العالم، لازالت تقدم العلم إلي اطلابها حتي الآن دون أى توقف

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فكانت الجامعة في الأصل جامع صغيرًا أوّل من أسسه إدريس الثاني من حكام دولة الأدارسة، حيث أنه كان يسمّى جامع الشرفاء وظلّ الحال هكذا حتى زاد عدد السكان واتّسعت العمارة في فاس وساد الرخاء في المغرب ، ومن أبرز مواصفات الجامعة مكتبتها التي تضم أنفس وأقدم الكتب في العالم.

مدة الدراسة بها

وعلى الرغم أنها اقدم جامعة آستت في العالم لكن التعليم الأساسي فيها يستمرّ لـمدة 12 عامًا، ويحصل المتخرج منها بعد إتمام دراسته على شهادة معترف بها دوليًا في علوم الإسلام وفي آداب اللغة العربية. والطالب الحاصل على شهادة البكالوريوس منها يستطيع الذهاب إلى أي جامعة أخرى لاستكمال الدراسات العليا. هنا، يقول إمام جامعة القرويين عبد المجيد المردي، إن الجامعة تحمل رسالة العلم منذ القرن التاسع حتى يومنا هذا، فهذه الجامعة التي أنشئت على يد عاشقة العلم فاطمة الفهري، استمرت في تقديم العلوم إلى يومنا هذا دون انقطاع.

وبالإضافة لكونها الجامعة الأقدم في التاريخ حسب موسوعة جينس للأرقام القياسية، فإنها كذلك سجلت حالت كثيرة كانت الأولى فيها على مستوي العالم. فهذه الجامعة لا تقدّم علوم الدين فقط، بل تقدّم أيضًا علوم الطب وعلوم الفلك والمنطق والفلسفة والرياضات وغيرها الكثير من العلوم الأساسية. حيث أنه عند إنشاء الجامعة كانت الأندلس هي عاصمة العلم ومركزه، ولكن سرعان ما تبوأت جامعة القرويين هذه المنزلة وأصبحت وجهت طلاب العلم الأولى، وملاذ عشاق العلم والأدب.

أبرز علمائها

ولقد تعلّم وعلّم في هذه الجامعة الكثير من الشخصيات التاريخية والعلمية السياسية، ومن بينهم مؤسّسة هذه الجامعة فاطمة الفهري، وعلماء الفلسفة إبن خلدون، وإبن رشيد، وعالم الطب إبن ميمون، وعالم الجغرافية الشريف الإدريسي، وتخرج منها كثيرون من رموز الفلسفة والدين والأدب العربي، إضافة إلى شخصيات غربية بارزة. ومن بين أبرز تلك الشخصيات سيلفستر الثاني، الذي شغل منصب البابا عام 999 ميلادية.