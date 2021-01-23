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اقتصاد

بنسبة 0.7%.. ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية في ديسمبر

السبت 23/يناير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية على غير المتوقع في ديسمبر لكن ارتفاع أسعار المنازل في ظل بلوغ المعروض مستويات متدنية غير مسبوقة قد يبطئ زخم سوق الإسكان على مدار الشهور المقبلة.


وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 0.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.76 مليون وحدة الشهر الماضي.


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كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة اثنين بالمئة إلى 6.55 مليون وحدة في ديسمبر. 


وعلى أساس سنوي، ارتفع نشاط إعادة بيع المنازل، الذي يشكل غالبية مبيعات المنازل الأمريكية، 22.2%.


وبلغ إجماليها 5.64 مليون وحدة في 2020، وهو أعلى مستوى منذ 2006.

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