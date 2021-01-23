غرفة القاهرة التجارية: مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

أشاد أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، بمشروع الاستزراع السمكي؛ بمنطقة شرق بورسعيد، التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، والذي يعتبر أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لتوفير فرص عمل للشباب.





وقال سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع "بشائر الخير" يعد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية في مصر قطاعًا هامًا في الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل الإنتاج السمكي في مصر يعاني نقصًا حادًا ولا يعبر عما تمتلكه مصر من بحار وبحيرات ونهر النيل ومزارع سمكية، فمعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويًا في مصر يُعتبر متدنيا أيضًا مقارنة بنصيب الفرد المحدد وفق هيئة الصحة العالمية، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي.









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وأشار أحمد تيسير، إلى أن أحواض الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد يعد الأكبر بين المشروعات القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء والتصدير للخارج، كما يعد الأضخم في تاريخ مصر، حيث يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد.



وأضاف سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أنه وفقا لتقارير حكومية، فإن مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد يشمل 5906 أحواض موزعة كالآتي المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 أحواض على مساحة 4898 فدانا، والمزرعة "ج" 575 حوضا على مساحة 1592 فدانا.





