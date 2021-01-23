غرفة القاهرة التجارية: مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

أشاد أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، بمشروع الاستزراع السمكي؛ بمنطقة شرق بورسعيد، التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، والذي يعتبر أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لتوفير فرص عمل للشباب.
وقال سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع "بشائر الخير" يعد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية في مصر قطاعًا هامًا في الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل الإنتاج السمكي في مصر يعاني نقصًا حادًا ولا يعبر عما تمتلكه مصر من بحار وبحيرات ونهر النيل ومزارع سمكية، فمعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويًا في مصر يُعتبر متدنيا أيضًا مقارنة بنصيب الفرد المحدد وفق هيئة الصحة العالمية، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي.