اقتصاد السعودية.. وفد سعودي رفيع المستوى يبدأ زيارة إلى أوزبكستان اليوم

ويشارك في الوفد برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وفد رفيع من القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال السعوديين.