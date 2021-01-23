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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. وفد سعودي رفيع المستوى يبدأ زيارة إلى أوزبكستان اليوم

السبت 23/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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وكالات
يبدأ وفد سعودي رفيع المستوى اليوم، السبت، زيارة إلى جمهورية أوزبكستان؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويشارك في الوفد برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عددًا كبيرًا من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وفد رفيع من القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال السعوديين.

ويتضمن جدول الزيارة إطلاق عدد من المشروعات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين مشروعات للطاقة المتجددة تقودها شركات سعودية، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.


يذكر أن بيئة الأعمال في جمهورية أوزبكستان تشهد تزايدا في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة وغيرها.

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