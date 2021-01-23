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ديني

فوز المدينة المنورة بلقب المدينة الصحية على مستوى العالم

السبت 23/يناير/2021 - 08:59 ص
فوز مدينة رسول الله
فوز مدينة رسول الله بلقب المدينة الصحية على مستوى العالم
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محمد شحتة
منحت منظمة الصحة العالمية، المدينة المنورة - مدينة رسول الله- شهادة اعتراف بأنها مدينة صحية، بعد أن أكملت جميع المعايير العالمية التي تطلبها المنظمة لتكون مدينة صحية بمفهومها المتكامل؛ حيث تعد المدينة المنورة أول مدينة كبيرة يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة يتم الاعتراف بها من قِبل منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باهتمام خادم الحرمين الشريفين  بمسجد ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد فوز المدينة المنورة بلقب المدينة الصحية عالميًا.

وقال السديس، إن اهتمام خادم الرحيمن الشريفين، بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة المنورة له الأثر البالغ في حصول المدينة على لقب المدينة الصحية.

وأضاف بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منذ بداية الجائحة ويضع في أولوياته صحة ساكني هذا البلد المعطاء ومن ضمنها الحرمين الشريفين وصحة زائريهما.

وفي الختام دعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهم الله- بطول العمر ودوام الصحة والعافية وأن ينعم على هذ البلد وبلاد المسلمين بالأمن والأمان .
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