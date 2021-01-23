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اقتصاد

الحكومة الألمانية تتوقع نمو الناتج المحلي 3% في 2021

السبت 23/يناير/2021 - 02:03 م
صدى البلد
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وكالات
أفاد مسئول حكومي لرويترز بأن الحكومة الألمانية تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3% في العام الحالي، في تعديل حاد بالخفض من تقدير في الخريف الماضي عند 4.4% بسبب فرض ثاني إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا في نوفمبر. 
 
ومن المقرر أن يعرض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير التوقعات الرسمية للحكومة الأسبوع القادم. وأوردت مجلة دير شبيجل الألمانية الرقم الجديد أولا في وقت سابق.

وعلى الرغم من سلسلة من المؤشرات الحديثة التي تُظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي صامد في مواجهة الجائحة العالمية على نحو أفضل مما توقعه الكثيرون، فإن الموجة الثانية للفيروس التي جاءت في الربع الأخير من العام الماضي وجهت ضربة لآمال التعافي السريع.
 
وطبقت الحكومة إجراءات عزل عام في نوفمبر الماضي، وشددت التدابير أكثر في ديسمبر ويناير، مما يعرقل قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة المتعثرة بالفعل.

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