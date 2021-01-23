اقتصاد الإمارات.. 3.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 645 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 294.66 مليون درهم و585 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.





وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة "أم الشيف" كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.





وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم .





وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.04 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 850.46 مليون درهم و 219 رهن فلل وشقق بقيمة 1.19 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 490 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 308 ملايين درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 408.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 70 مليون درهم.



