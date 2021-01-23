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توك شو

خبير اقتصادي يحذر من الشراء الإلكتروني .. لهذا السبب

السبت 23/يناير/2021 - 09:14 ص
البطاقات البنكية
البطاقات البنكية والشراء الالكتروني
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن خسائر العالم وصلت نحو 2 تريليون دولار سنويا بسبب الاختراقات البنكية، لافتا الي انه يتم إنفاق حوالي 180 مليار دولار على الأمن الإلكتروني "السيبراني"، مؤكدا على ان هذا الامن من دور الدولة ومن الجهات المصرفية وايضا الشخص.

وتابع الدكتور وليد جاب الله، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الشخص عليه للحفاظ على حساباته البنكية، وذلك من خلال الحفظ الجيد للـ "باسوردات" الخاصة بحساباته وعدم الإفصاح عنها لاي شخص الا في حالة التأكد من هويته.

ونوه عن ان هناك حالة شائعة تحدث مع المواطنين من كبار السن وذلك في حالة صرف المعاش فإنهم يطلبون من احد الأشخاص مساعدتهم لسحب المعاش، وتلك التصرفات تعرض حسابتنا البنكية للخطر او للسطو، مؤكدا: "اي حاجة من المعاملات البنكية لازم نقوم بيها بنفسنا".

واشار الي ان المعاملات من خلال التسوق الإلكتروني يمثل خطورة كبيرة جدا في حالة ان التعاملات تتم من خلال البطاقات البنكية، لان هناك الكثير من المخترقين الذين يحاولوا السيطرة على تلك البطاقات، ودعا المواطنين المعتادين على الشراء الالكتروني ان يخصص لها بطاقة واحدة للتعامل بشكل دائم معها،  وخاصة ان  تكون غير بها مبلغ مالي كبير، موضحا ان الودائع بعيدة تماما عن الشراء الالكتروني ويصعب الدخول عليها.

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