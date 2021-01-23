ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من طفل مريض بالتوحد إلى رمز لتطوير التعليم في الصعيد.. تفاصيل

السبت 23/يناير/2021 - 09:24 ص
أحمد مهران، طبيب
أحمد مهران، طبيب صيدلي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور أحمد مهران، طبيب صيدلي، إنه من مواليد سوهاج بالصعيد، وولد ببعض المشاكل الصحية، فكان يصعب عليه التعامل مع الآخرين وكان يعاني من نقص في الكالسيوم، وصنف على انه مريض توحد، مشيرا أن تلك الفترة من التوحد اعطته فرصة لتعرف على نفسه بشكل اكثر، وتحديد المهارة التي يجيدها.

وتابع الدكتور أحمد مهران، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه استطاع ان يجعل من مهاراته نقاط قوة ودعم له اكثر، لافتا الي انه اكتشف تفوقه الدراسيا رغم أي مشاكل صحية كان يعاني منها، ولديه قدرة على الفهم والحفظ السريع، معقبا: "كنت بحفظ بسرعة بمعدل غريب".

وأوضح ان "رب ضارة نافعة"، فهي خير الكلمات التي تصف حالته من شئ كان يمثل مشكلة وعقبة، الي مصدر قوة والهام وطاقة له ولغيره، منوها انه استغل مهاراته وتعليمه في أن يكون رمزا لتطوير التعليم في الصعيد، ومساعدة الآخرين في أن يجدوا أكثر من اختيار للتعلم او الوصول لهدفهم، وكلها افكار مبتكرة، منوها أنه يعمل على الطلاب أقل من 18عام وايضا لديه برامج خاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن شريحة ذوي القدرات الخاصة ليست شريحة قليلة، الي جانب أنه يضعهم دائما في الاعتبار لانهم لهم الحق على العيش بشكل سوي، ويجب تطوير مهارتهم بشكل مستمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سدد طعنات عشوائية للضحايا.. التحقيقات: متهم مذبحة السيفا يعاني من التوحد

الإدارية العليا تنصف ٨٠٠ ألف طفل من مرضى التوحد.. إلزام الصحة بتشكيل فريق طبى متكامل للمرضى.. والتأمين ملزم بتخفيف معاناتهم

شاهد.. كلب يعلم طفلا مصابا بالتوحد النطق والتواصل

إصابة شاب سقط من شرفة منزله بمدينة المنصورة

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم

ترشيحاتنا

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

ماذا نقول عند دخول المسجد والخروج منه؟.. رسول الله أوصى بـ 5 أدعية

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

دعاء زيارة الكعبة الشريفة وآداب دخول المسجد الحرام

أمجد الحداد يكشف عن معلومات جديدة بشأن كورونا من منظمة الصحة العالمية

واقعة أليمة.. أم تنهي حياة أطفالها الخمسة وتشعل النار في منزلها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور