من طفل مريض بالتوحد إلى رمز لتطوير التعليم في الصعيد.. تفاصيل

قال الدكتور أحمد مهران، طبيب صيدلي، إنه من مواليد سوهاج بالصعيد، وولد ببعض المشاكل الصحية، فكان يصعب عليه التعامل مع الآخرين وكان يعاني من نقص في الكالسيوم، وصنف على انه مريض توحد، مشيرا أن تلك الفترة من التوحد اعطته فرصة لتعرف على نفسه بشكل اكثر، وتحديد المهارة التي يجيدها.





وتابع الدكتور أحمد مهران، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه استطاع ان يجعل من مهاراته نقاط قوة ودعم له اكثر، لافتا الي انه اكتشف تفوقه الدراسيا رغم أي مشاكل صحية كان يعاني منها، ولديه قدرة على الفهم والحفظ السريع، معقبا: "كنت بحفظ بسرعة بمعدل غريب".





وأوضح ان "رب ضارة نافعة"، فهي خير الكلمات التي تصف حالته من شئ كان يمثل مشكلة وعقبة، الي مصدر قوة والهام وطاقة له ولغيره، منوها انه استغل مهاراته وتعليمه في أن يكون رمزا لتطوير التعليم في الصعيد، ومساعدة الآخرين في أن يجدوا أكثر من اختيار للتعلم او الوصول لهدفهم، وكلها افكار مبتكرة، منوها أنه يعمل على الطلاب أقل من 18عام وايضا لديه برامج خاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضاف أن شريحة ذوي القدرات الخاصة ليست شريحة قليلة، الي جانب أنه يضعهم دائما في الاعتبار لانهم لهم الحق على العيش بشكل سوي، ويجب تطوير مهارتهم بشكل مستمر.