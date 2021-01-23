يا حلاوة الإيد الشغالة.. قرية الدير بالقليوبية تتربع على عرش الفراولة .. موسم الحصاد رزق للجميع .. فورتونا للتصدير وفستيفال للمصانع ..صور

قرية الدير تشتهر بزراعة الفراولة لخصوبة أرضها

زراعة أجود وأفضل أنواع الفراولة على مستوى العالم بالقرية

الفتيات تتسابق لقطف الفراولة من الأرض ورص الحبات داخل أقفاص البلاستيك

هناك أنواع عديدة للفراولة منها فورتونا ، فستيفال ، فلوريدا ، الفريجو ، الفريش ، صن سيشن"









مع شروق شمس كل يوم يخرج المزارعون من منازلهم بقرية الدير بمركز طوخ بمحافظة القليوبية للذهاب الى الأراضى لجمع محصول الفراولة أو مايطلق عليها " الذهب الأحمر" ، وتتسابق الفتيات لقطف الفراولة من الأرض ورص الحبات داخل أقفاص البلاستيك لتستمر حلقات العمل حتى العاشرة صباحا او الظهر مقابل أجر يومى.









هنا فى قرية الدير تتعدد الحكايات والروايات الذى نقلها " صدى البلد " حول زراعة محصول الفراولة الذى تشتهر به القرية منذ سنوات طويلة واصبحت المصدر الأول للتصدير على مستوى الجمهورية.





موسم حصاد الفراولة له طعم خاص بين الأهالى فالجميع يعمل سواء فى الحصاد او نقل المحصول من الأرض الى "الوكالة " لتبدأ عملية التوزيع والبيع فى الأسواق المختلفة للتصدر.





الجميع يأتى من اجل فراولة قرية الدير بهذه الكلمات بدأ سعيد فؤاد أحد مزارعي الفراولة حديثه مشيرا الى أن زراعة الفراولة تبدأ من شهر أغسطس ثم نبدأ بعد ذلك فى عمليات الرش والري بالتنقيط مضيفا ان جمع المحصول يبدأ من شهر نوفمبر حيث يقوم المزارع بمتابعة الأرض وجمع الثمار.





وتابع " سعيد " انه يتم الاستعانة بالأيدى العاملة لجمع المحصول من الأرض حيث نبدأ فى الصباح الباكر فى الجمع وتعبئة الفراولة فى أقفاص بلاستيك ثم جمعها وبيعها مؤكدا ان الفراولة محصول مكلف حيث يتم شراء الشتلات وزراعتها ثم متابعة المحصول بصفة مستمرة حتى الجمع.









وأكد إن التجار يأتون من كل محافظات مصر لشراء فراولة الدير لتميزها بالجودة والمذاق الخاص، خاصة المصدرين للخارج، مضيفا: "لدينا عدد من الأسواق بمدخل القرية و يتوافد عليها يوميا المواطنين من القرى ويكون البيع بنظام المزاد أو القفص وليس بالكيلو".





من جانبه قال محمد الكردى إن قرية الدير تشتهر بزراعة محصول الفراولة منذ سنوات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المزارعين يعتمدون على حصاد المحصول فى أمور عديدة خاصة بهم، لافتا إلى أنه عقب جني المحصول يتم تحميله على سيارة وبيعه فى مزاد داخل ما يسمى "الوكالة " ويظل التجار يزايدون حتى يرسي المزاد على الأعلى سعرا ويقوم التاجر بتحميل الكمية على سيارته منصرفا خارج السوق لبيعها بأسواق أخرى ومحافظات أخرى.





وأضاف " الكردي " أن العوامل الجوية والبرودة أثرت على الإنتاج حيث تسببت الشبورة المائية التى شهدتها البلاد فى إتلاف المحصول فى الأرض وقيام المزارع بجمعها مرة واحدة أسبوعيا بدل من جمعه مرتين وثلاثة فى الأسبوع الواحد.





واكد جائحة فيروس كورونا أثرت على تصدير المحصول الى الخارج وبالتالى يتم البيع فى الوكالة مشيرا الى أن فراولة التصدير تحتاج رعاية خاصة حيث أن الشركات تشترط عدم وجود مبيدات وأسمدة ضارة بصحة الإنسان وده مكلف جدا على الفلاح وخاصة إن تكلفة زراعة الفدان من محصول الفراولة يكلف المزارع الكثير حتى يتم جمعه.





من جانبه أكد الحاج سيد أحمد أبوجمعة رئيس مجلس إدارة جمعية الفراولة بالقليوبية، إن الجمعية توفر كل شيئ للمزارعين مشيرا الى قرية الدير والقرى التابعة لها من أكبر منتجى ومصدرى الفراولة على مستوى الجمهورية حيث يتم زراعة حوالى 50 الف فدان فى المنطقة بمحصول الفراولة مقارنة بـ 150 الف فدان على مستوى المحافظات.





واشار " أبوجمعة " الى ان قرية الدير تشتهر بزراعة الفراولة لخصوبة أرضها حيث يتم زراعة أجود وأفضل أنواع الفراولة على مستوى العالم ، مشيرا الى ان فراولة الدير لها انواع كثيرة وميزة لا تتوفر في أي منتج بمكان آخر مؤكدا أن هناك أنواعا عديدة للفراولة منها فورتونا ، فستيفال ، فلوريدا ، الفريجو ، الفريش ، صن سيشن" وغيرها من الأنواع التى يتم زراعتها.





واوضح الحاج " سيد " ان الظروف الحالية ومنها كورونا أثرت على تصدير الفراولة للخارج ، مشيرا الى إن الشركات التى كانت تقوم بالتصدير تتابع التحاليل أولًا بأول، حيث تقوم بسحب عينات عشوائية من التربة وعينات من الثمار وتحليلها وذلك تطبيقا لشروط ومواصفات التصدير.