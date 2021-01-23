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فن

باللون الأحمر.. منة فضالي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 23/يناير/2021 - 09:42 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت منة فضالي في الصورة وهي ترتدي فستان أحمر مبهج واعتمدت على مكياج صاخب،ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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