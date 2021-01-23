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بين الناس

أهالى جزيرة البوحة غربي يطالبون بإنشاء كوبرى

السبت 23/يناير/2021 - 09:49 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ أبو إبراهيم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود كوبري بقريته.

وقال أبو إبراهيم في شكواه كوبرى جزيرة البوحة بمثابة شريان للحياة تقع جزيرة البوحة غربي مركز ساقلته محافظة سوهاج وتابعة لقرية الطوايل الغربية ويبلغ عدد سكانها حوالي عشرة آلاف نسمة وتقع وسط نهر النيل ويعاني السكان من عدم وجود كوبري يربط الجزيرة بالحياة من الشرق ناحية مركز ساقلتة أو من الغرب ناحية مركز المراغة وهذا مطلب سكان جزيرة البوح. 

وتابع نرجو من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من إنشاء كوبرى ليكون شريان حياة لسكان الجزيرة وهذا مطلب سكان جزيرة البوحة الذين يعانون من الذهاب والإياب يوميًا عن طريق القوارب أو المعدية ووقع العديد من الحوادث فى مياه النيل ولا يوجد أى وسائل للأمان
ولا يمكن لسيارة الإسعاف الوصول لنقل المرضى أو الحالات الحرجة أو سيارة مطافئ لإطفاء الحرائق. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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