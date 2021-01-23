حسن شاكوش لـ المنتج تامر مرسي في أحدث ظهور: أخويا وحبيب قلبي

وكتب "شاكوش"، معلقا على الصورة "أخويا وحبيب قلبي الأستاذ تامر مرسي".

وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، الصلح مع صديقه حسن شاكوش بعد الخلافات التي نشبت مؤخرًا.





ونشر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مع حسن شاكوش.





وعلق على الصورة "مهما كان بينا عيش وملح ونجاح وبحبه من قلبى".



