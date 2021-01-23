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مغناطيس.. فنان تشكيلي يكشف سببا غريبا عن حبه لفن نحت الخردة

السبت 23/يناير/2021 - 10:02 ص
حسام حسين، فنان تشكيلي
حسام حسين، فنان تشكيلي
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فرح علاء الخولي
قال حسام حسين، فنان تشكيلي، إنه يحب البحث عن الفنون العالمية و تطورها ومواكبتها، لافتا إلى ان فن نحت الخردة موجود من بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ في التواجد في مصر على يد الفنان الراحل صلاح عبدالكريم في أواخر الثمانينات، مشيرا الي ان هناك اعمال من الخردة موجودة في متحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية.

وتابع حسام حسين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه تآثر بفن نحت الخردة، معقبا: "في عنصر جذب بيني وبين الخردة مش طبيعي، لافتا انه جرب ان ينتج اعمال بهذا الاسلوب اكثر من مرة، حتى اكتسب المهارة وخاصة مهارة تقنية اللحام، لان النحت موهبة واللحام مهارة.

واوضح انه استطاع ان ينتج مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة والتي نالت اعجاب الكثيرين، منوها ان في الاغلب الخردة تكون من الحديد، فهو العنصر الاول في الاختيار للفن، وخاصة حجم العمل، فهو يحدد حجم قطعة الخردة من الحديد.

واضاف: بالتأكيد يتم معالجة القطعة بعد اختيارها، وذلك لتتناسب مع الشكل الفني، مشيرا الي ان الادوات التي يحتاجها هي الة اللحام الكهربي، وآلات القطع هي الصاروخ بأحجامه، ومن الممكن ان يحتاج الي ما يسمى "المنجلة" وهي لتثبيت قطعة الخردة قبل تقطيعها، وايضا الشاكوش للطرق على الصاج او الخردة.

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