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أخبار العالم

تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية إلى المواطنين

السبت 23/يناير/2021 - 10:08 ص
رياح واتربة على السعودية
رياح واتربة على السعودية
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قسم الخارجي
أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم السبت، تنبيها هاما إلى المواطنين، بسبب الرياح النشطة في البلاد، والأتربة في منطقتي المدينة المنورة وعسير. 

وقالت الأرصاد السعودية إن الرياح النشطة المصحوبة بالأتربة مستمرة حتى مساء اليوم. 


وأضافت أن هبوب الرياح والأتربة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى السادسة مساء اليوم. 

كما نبهت الأرصاد من تكون عوالق وأتربة في الجو بمنطقة عسير،  وتشمل مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
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