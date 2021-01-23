تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية إلى المواطنين

أصدرت الأرصاد السعودية ، اليوم السبت، تنبيها هاما إلى المواطنين، بسبب الرياح النشطة في البلاد، والأتربة في منطقتي المدينة المنورة وعسير.





وقالت الأرصاد السعودية إن الرياح النشطة المصحوبة بالأتربة مستمرة حتى مساء اليوم.





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وأضافت أن هبوب الرياح والأتربة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى السادسة مساء اليوم.



