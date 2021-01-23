المصرية لعلاج سرطان الثدي: ممارسة الرياضة تقلل من احتمالية الإصابة بنسبة 20%.. فيديو

كشف الدكتور محمد شعلان ، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ، أن ممارسة الرياضة ، تقلل من احتمالية الاصابة بـ " سرطان الثدي" ، بنسبة 20 % ، إلى جانب الأكل الصحي ، وأسلوب الحياة الصحي ، معقبا : " الاكل الريفي يحمي من سرطان الثدي ".









ولفت الدكتور محمد شعلان ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أنه في حالة شعور السيدة بأية أعراض ، يجب أن تتوجه لأقرب وحدة صحية ، وإذا تم التأكد من إصابتها بـ سرطان الثدي ، يتم تحويلها لأقرب مركز علاجي ، وبالمجان ، معقبا : " لو علاج السيدة المصرية تكلف مليون جنيه تتحملها الدولة " .





وأوضح أن المبادرات الرئاشية للمحافظة على صحة المرأة ، لا تقتصر على العلاج فقط ، بل ترتكز على توعية السيدات ، للحفاظ على صحة المرأة .





وأشار إلى أن المبادرة ليست وقتية ، أو ستنتهي ، بل هي مستمرة ، حتى الانتهاء من الكشف على 30 مليون سيدة مصرية ، وتم تحويل أحد مراكز الأورام بالقاهرة ، لمركز لعلاج الثدي .



