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رياضة

بعد النتائج الكارثية لـ ليفربول.. كلوب: سأقدم الدعم والمعلومات اللازمة للاعبين من أجل تجاوز الأزمة

السبت 23/يناير/2021 - 10:13 ص
محمد صلاح وفيرمينو
محمد صلاح وفيرمينو
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محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن خطته لاستعادة هيبة الفريق، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق في الدوري الإنجليزي مؤخرا.

وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخير خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "سأقدم الدعم الكافي والمعلومات اللازمة للاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل تجاوز هذه الأزمة".

وأضاف كلوب: "لقد قلت إنه عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي نريديها في الملعب فهناك مشكلة، والمشكلة هي أنني لم أنقل تعليماتي للاعبين خلال الفترة الماضية بصورة واضحة بما يكفي".

وتابع كلوب: "أعتقد أنني علي أن أغير من طريقة إعطاء التعليمات للاعبين، وهو ما سيغير من طريقة لعبنا أيضا".

وأشار: "خلاصة الأمر هي أننا لم نحقق النتائج التي كنا نريدها في الفترة الأخيرة، لقد كانت هناك بعض الأشياء الجيدة، مع وجود سلبيات أيضا، لذا  علينا نواصل فعل الأشياء الجيدة، والتحسن في الجوانب السلبية".

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

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