نيفين جامع: مصر جاهزة لمساعدة السودان فى صياغة خريطة استثمارية صناعية

واصلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مباحثاتها مع وزراء الحكومة السودانية فى ختام زيارتها للعاصمة الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى، حيث عقدت لقاءً موسعًا مع الدكتورة هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، تناول سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية.





وأوضحت "جامع"، أن اللقاء استعرض المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية للسودان خلال الفترة القادمة، وكذا التعرف على التوجه الاقتصادي لدولة السودان خلال المرحلة المقبلة خاصةً بعد رفع العقوبات الدولية، وما يمكن لمصر من تقديمه دعما للسودان في مجال خطط الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن بحث أهمية إزالة المعوقات التجارية التى تقف حائلا أمام تدفق السلع بين البلدين وبصفة خاصة بعض السلع التى يتم فرض ضريبة جمركية كبيرة عليها.





وأشارت الوزيرة إلى إمكان دعم مصر لدولة السودان الشقيقة فيما يتعلق بصياغة خريطة استثمارية صناعية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والمناطق الحرة.





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ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن بلادها تخطو خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال بدء تنفيذ خطة تنموية تتضمن العديد من مشروعات البنية التحتية والتوسع فى المجالات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن الاعداد لاصدار قانون استثمار جديد لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى السوق السودانى الواعد.





وأشارت إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر أمر حتمى خاصة فى ظل علاقة الجوار والروابط التاريخية الوثيقة وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر والذى يمثل ركيزة هامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بدولة السودان.





وحول التحديات الحالية التى تواجه حركة التجارة بين البلدين، أشارت الوزيرة إلى أنها ستولي هذا الأمر اهتماما كبيرا لبحث ومراجعة البنود الجمركية المفروضة على بعض السلع بهدف التوصل إلى رؤية شاملة تساهم فى إزالة كافة القيود وتحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر والسودان.





كما عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع المهندس خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السودانى تناول بحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تصنيع الخامات التعدينية.





وقالت الوزيرة إن مصر والسودان تزخران بكميات كبيرة من الخامات التعدينية؛ وهو الأمر الذى يجب دراسة تعظيم الاستفادة منه من خلال بدء تعاون مشترك لتصنيع هذه الخامات لزيادة قيمتها المضافة خاصة فى ظل توافر خبرات كبيرة فى هذا المجال بالبلدين.





وفى هذا الصدد، أبدى المهندس خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السودانى ترحيبه ببدء تعاون مشترك فى هذا المجال مع الشقيقة مصر، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه الدولتان من إمكانات تؤهلهما ليكونا مركزًا إقليميًا ودوليًا للطاقة والتعدين.





وشارك فى اللقاءات كل من السفير حسام عيسي سفير مصر لدى السودان والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمستشار تجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم.