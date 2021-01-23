مشرف القومي لشئون ذوي الإعاقة: وضع شاشات باللمس في فروع خدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة.. فيديو

قال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، إن الدولة قامت بوضع شاشات باللمس فى فروع خدمة ذوى الإعاقة، تأتي فى إطار اهتمام الدولة والمبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الإعاقة، كما أنها تهدف إلى تيسير وإتاحة المعلومات لأشخاص ذوى الإعاقة، منوها إلى أن ذلك الهدف يتماشى مع الهدف التى تم إعلانه العام الماضى من قبل الأمم المتحدة لليوم العالمي للإعاقة.





وأضاف المشرف العام للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، في مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن العالم أجمع يحتاج أن يكون شاملا ومتاحا بجميع الوسائل التكنولوجية أو البيئية، كما أنه يجب توفير واستمرارية تلك الخدمات لتيسير الأمور الحياتية للأشخاص، خاصة بعد أزمة "كوفيد 19".





وأشار "مرعى" إلى أنه وجد مؤخرا تدريب لتعليم موظفى الشهر العقاري لغة الإشارة، وذلك لأنه يتعامل مع نسبة كبيرة من طبقات الشعب، وحتى أنه يتم ذلك التدريب تحت مسئولية وزارة العدل، كما توجد خدمة قراءة "ورقة البنكنوت" للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية حتى يصل إلى معرفة قيمتها عن طريق الموبايل.





وأوضح أن احتفال العالم أمس الأول، الخميس، بالأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص يوم عالمي لهم شعاره هذا العام "نحو عالم دامج ومتاح ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة بعد كوفيد 19"، يهدف إلى التأكيد على أهمية دعمهم والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال الإعاقة سواء بالأبحاث أو الدراسات أو التطورات على المستوى التكنولوجي والمهارات والقوانين.





وأكد أنه يتم تحقيق الاستفادة من مهارات وقدرات هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة، والعمل على دمجهم في المجتمع، فضلًا عن إتاحة مزيد من الخدمات والتيسيرات التي تدعم تحركهم ومزاولتهم لحياتهم اليومية؛ خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي طالت آثارها السلبية جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى العالم.