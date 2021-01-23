الدكتور راضي حامد: جمعية الرفق بالحيوان الأقدم في إفريقيا والشرق الأوسط.. فيديو

قال الدكتور راضي حامد، مدير جمعية الرفق بالحيوان ، إن الجمعية من أقدم الجمعيات بإفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي في المركز الثالث على العالم من حيث الأقدمية، حيث تم إنشاؤها في عهد الخديوي توفيق، وكان مقرها بـ "ماسبيرو".





وأضاف الدكتور راضي حامد، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجمعية في السابق، كانت تقوم بدور العلاج المباشر لأي حيوان بالشارع، ومن ثم تسليمه لصاحبه، وبعد ذلك تم نقل الجمعية إلى الشرابية، بتكلفة كاملة من "ماسبيرو" وذلك في عام 1962.





ولفت إلى أن الجمعية منذ انشائها تهدف بشكل أساسي للاهتمام بكل أشكال الرفق بالحيوان، موضحا أن أطباء الجمعية كانت لهم صفة الضبطية القضائية، لوقف أية أعمال عنف ضد الحيوان.





ونوه إلى أنه تم نقل الجمعية بهدف عدم إيذاء المواطنين داخل مبنى "ماسبيرو" من روائح الحيوانات، واستمر عملها ولكن بمكان آخر.