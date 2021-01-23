قبل إعلان قرار المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات بابل شيت.. تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات.. غرف عزل صحى للمشتبهين

وسط إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات الفصل الدراسي الأول على 4 فترات بزراعة عين شمس

لمواجهة كورونا.. تخفيض الطلاب داخل قاعات الامتحانات بنسبة تصل لـ 25% بعلوم عين شمس

غرف عزل صحى.. تربية نوعية عين شمس: نستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول







قبل إعلان المجلس الأعلى للجامعات استعداد الكليات لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي، والتي تتمثل في إجراءات احترازية مشددة وتجهيز غرف للعزل الصحى وإعداد أماكن جيدة التهوية واستغلال فناء الحرم الجامعي بالاختبارات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، ويرصد موقع "صدى البلد" استعدادات كليات جامعة عين شمس.





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قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية حتى يستعد الطلاب لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.





و أوضح "جلال"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تستعد لبدء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة كما جرى الحال في اختبارات الفرق النهائية بالعام الدراسي السابق، لافتًا إلى عقد الاختبارات على 4 فترات متتالية للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الاختبارات.





وأضاف عميد كلية الزراعة أنه لم يتم إعلان جداول الاختبارات إلى الآن، لافتًا إلى الاعتماد على اختبارات البابل شيت تسهيلًا على الطلاب في أداء الاختبارات.

وشدد على أهمية التعقيم المستمر لقاعات الاختبارات وغرف الكنترول حفاظًا على الطلاب من انتشار العدوى بينهم.





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من جانبه، قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح "رجاء"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تعقم قاعات التدريس وغرف الكنترول بشكل مستمر حفاظًا على الطلاب، مشيرًا إلى تخفيض نسبة الطلاب داخل القاعات أثناء الاختبارات إلى نسبة تصل إلى 25% للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.





ولفت عميد الكلية إلى استخدام اختبارات البابل شيت والاختبارات المقالية كنوعين للاختبارات لتسهيل أدائها على الطلاب، مشددًا على العزل الصحى لورق الاختبارات داخل صناديق معقمة ومحكمة الغلق لمدة يومين للتأكد من سلامة الورق.

وأضاف أن كلية العلوم أولي الكليات التي تتبع نظام العزل الصحى للورق ، لافتًا الى الإكتفاء الذاتي من المطهرات والمعقمات التي تستخدمها الكلية، بالإضافة إلى توزيع الكمامات المجانية على الطلاب أثناء الاختبارات للحفاظ عليهم .





وأكد أهمية بنوك الأسئلة التي تمت إتاحتها للطلاب خلال المنصات التعليمة للاختبارات، مشيرا إلى إمكانية تواصل الطلاب مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات في حال مواجهة الطلاب أى معوقات.

وقال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من الحاضرات عبر المنصات التعليمية ورفع المقررات الدراسية وبنوك الأسئلة استعدادًا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "السيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تستعد لبدء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى أنه تم إعداد خيمة كبيرة بفناء الحرم الجامعي، جيدة التهوية وللحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأضاف عميد الكلية أنه في حالة الاشتباه بأي طالب بعدوى كورونا، يحول الطالب إلى غرفة العزل الصحي الخاصة بالكلية وتتخذ الإجراءات اللازمة عبر وحدة الرعاية الطبية، ثم يحول الطالب إلى مستشفى الدمرداش، وتؤجل له الاختبارات بعد تقديم ما يفيد من الأوراق.