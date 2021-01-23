رئيس جهاز "حدائق العاصمة" يناقش مع أحد المكاتب الاستشارية المخطط الإستراتيجي العام للمدينة

عقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا مع مسئولي أحد المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق العاصمة، لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد المخطط، وذلك بحضور المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز.





وقال المهندس عبداللطيف بشارة: تم خلال الاجتماع، مناقشة آخر موقف للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق العاصمة، وإضافة بعض التعديلات، بهدف تحقيق مزيد من الجذب التنموى بما يعمل على تشجيع الإستيطان والاستثمار بالمدينة.







واستعرض رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، بعض التطورات التي تشهدها المدينة في جميع القطاعات، لتحديث المخطط، حيث تلخصت أهم نقاط تحديث المخطط الاستراتيجي، في تحديد المشروعات ذات الأولوية والتحكم في نمو المدينة العمراني مع مراعاة عامل المرونة لمواكبة التغيرات المستقبلية، وضرورة أخذ الدراسات السابقة والملامح الأساسية والاقتصادية للمدينة في الاعتبار.