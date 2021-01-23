جمعية الرفق بالحيوان: التبرعات هي تمويلنا الأساسي للإنفاق ..فيديو

قال الدكتور راضي حامد، مدير جمعية الرفق بالحيوان ، إن التمويل الأساسي للجمعية هو التبرعات منذ بدء تأسيسها، وكانت تحصل على تبرعات جيدة أكثر من الآن، معقبا "الدخل بتاعها يكفي فقط علاج الحيوانات".





وأضاف الدكتور راضي حامد، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجمعية في السابق مساحتها 7 آلاف متر، موضحا أنها مهددة باستمرار بفقدها وتحويلها لمبانٍ خدمية أخرى.





ولفت إلى أن الجمعية تهدف بشكل أساسي بكافة أشكال الرفق بالحيوان منذ إنشائها، موضحا أن أطباء الجمعية كانت لهم صفة الضبطية القضائية لوقف أي أعمال عنف ضد الحيوان.





وأكد أنه تم نقل الجمعية لعدم إيذاء المواطنين داخل مبنى "ماسبيرو" من روائح الحيوانات واستمرار عملها ولكن بمكان آخر.





وتابع "الجمعية تعالج الخيل والكلاب والقطط، وحاليا تستقبل الماعز والأغنام وتقوم بعلاجها".



