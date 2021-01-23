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أبطال مجهولون.. متطوع في بطولة كأس العالم لكرة اليد يكشف ما يدور خلف الكواليس

السبت 23/يناير/2021 - 10:42 ص
مؤمن ناصر، المسؤول
مؤمن ناصر، المسؤول عن متطوعي البث المباشر في بطولة اليد
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فرح علاء الخولي
قال مؤمن نصار، المسؤول عن متطوعي البث المباشر في بطولة كأس العالم لكرة اليدالمقامة حاليا في مصر، إن الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة اليد، من جانب فرق المتطوعين بدات على ارض الواقع قبل انطلاق الحدث بـ6 أشهر تقريبا ووتحديدا في شهر يونيو الماضي، حيث تم البدء أولا في تجهيز وإعداد السيستم والاستمارات الخاصة بتسجيل المتطوعين للبطولة، ثم تنظيم مقابلات شخصية لكل المتقدمين بشكل امن وبما يضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية نظرا لتفشي جائحة كورونا، موضحا أنه تقدم للمشاركة ما يقرب من 6700 متطوع.

وأضاف مؤمن نصار، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، ان اللجان المنظمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة اليد زارت مصر أكثر من مرة قبل بدء البطولة لعمل استكشاف وحصر كامل لكل الاحتياجات، مؤكدا انه كان دائما هناك مرافقين لتلك اللجان والعمل على الترجمة الفورية لهم لتوصيل وجهة نظرهم وطلباتهم للاتحاد المصري لكرة اليد ووزارة الشباب ايضا.

واوضح ان الكثيرين يشاهدون ما عليه البطولة حاليا، ولكن لا يعرفون ما تم من استعدادات للخروج بهذا المنظر اللائق والتنظيم الجيد خاصة في ظل جائحة عالمية تهدد الأمن العالمي كله، مشيرا الي انه مسؤول عن فريق الميديا "المسؤول عن البث التلفزيوني"، والمكلف بنقل المباريات مباشرة في مصر وخارج مصر، حيث يضم هذا الفريق 100 شخص.

واضاف ان طبيعة العمل تبدأ قبل المباراة بفترة لتجهيز كل شئ للبث، وينتهي عملهم بعد انتهاء المباراة، منوها إلى ان هناك نظام مختلف يتم تطبيقه في البطولة وهو "الفقاعة"، مردفا أنه يتم عمل مسحة لفيروس كورونا كل 72 ساعة.
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