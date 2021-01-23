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أخبار العالم

القوى العاملة الكويتية: إلغاء 2716 إقامة بالبلاد خلال 11 يوما

السبت 23/يناير/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، سقوط 935 إقامة للعمالة العالقة خارج الكويت خلال 10 أيام، نظرًا لعدم قيام كفلائهم أو شركاتهم بتجديد أذونات العمل.

وأوضحت (القوى العاملة) الكويتية - في إحصائية لها - أن إجمالي عدد الإقامات الملغاة للعمالة منذ بدء نظام "أسهل" الإلكتروني الجديد في 12 يناير الجاري، بلغ 2716 إقامة، منها 197 بسبب الوفاة، و1584 لرغبة حامليها في المغادرة، لافتة إلى أنه في المقابل قام نحو 30 ألف عامل بتجديد أذونات العمل الخاصة بهم.

وأضافت أنه بالنسبة للقرار الجديد الخاص بضرورة اعتماد المؤهلات العلمية للمقيمين كشرط لتجديد إذن العمل، بلغ إجمالي عدد الشهادات المعتمدة في نظام (أسهل)، منذ عودة النظام في 12 يناير الجاري، 5 ألاف و354 شهادة جامعية.

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