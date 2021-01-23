تسبب خطرا كبيرا.. سكان السويس يشكون الإشعاعات الصادرة من أبراج الضغط العالى

ارسل القارئ عمرو صبحي شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من أبراج الضغط العالي بالسويس.





وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان مدن الإسكان الاجتماعي الجديدة (عدلي منصور وأحمد زويل ومدينه النهضة) بمحافظة السويس من أبراج الضغط العالى الذى تسبب خطر كبير جدا جدا على أرواحنا جميعا وتم إحضار جهاز لقياس الإشعاع الكهرومغناطيسي الذى يصدر من الابراج وظهرت قياسات تخطت المعايير الطبيعية بثلاث أضعاف مما يشكل خطورة علينا وعلي الأطفال بصفة خاصة والاجنة والحوامل.





لذا نرجوا الإهتمام بهذا الموضوع وندعوا الله عز وجل ان تصل أصواتا إلى الساده المسؤولين لحل هذه المشكلة الخطيرة وتم عمل شكوى رقم2985233.





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