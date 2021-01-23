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بين الناس

تسبب خطرا كبيرا.. سكان السويس يشكون الإشعاعات الصادرة من أبراج الضغط العالى

السبت 23/يناير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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أحمد قطب
ارسل القارئ عمرو صبحي شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من أبراج الضغط العالي بالسويس.

وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان مدن الإسكان الاجتماعي الجديدة (عدلي منصور وأحمد زويل ومدينه النهضة) بمحافظة السويس من أبراج الضغط العالى الذى تسبب خطر كبير جدا جدا على أرواحنا جميعا  وتم  إحضار جهاز لقياس الإشعاع الكهرومغناطيسي الذى يصدر من الابراج وظهرت قياسات تخطت المعايير الطبيعية بثلاث أضعاف مما يشكل خطورة علينا وعلي الأطفال بصفة خاصة والاجنة والحوامل.

لذا نرجوا الإهتمام بهذا الموضوع وندعوا الله عز وجل ان تصل أصواتا إلى الساده المسؤولين لحل هذه المشكلة الخطيرة وتم عمل شكوى رقم2985233.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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