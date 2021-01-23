من بينهم رفاعة الطهطاوي.. جمعية الرفق بالحيوان تستعرض كتابا تاريخيا لأبرز الزوار.. فيديو

استعرض الدكتور راضي حامد، مدير جمعية الرفق بالحيوان، كتاب تاريخي وصور منذ عهد الخديوي توفيق، تضم أبرز أسماء الزائرين للجمعية منهم "رفاعة الطهطاوى"، ومدرسة الطب البطري، ومدرسة البوليس، في ذلك الوقت كما تضم الصور المباني القديمة للجمعية وأشجارها الكبيرة .





وأضاف الدكتور راضي حامد ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن الجمعية في السابق ، ان الجمعية مساحتها 7 آلاف متر ، موضحا أنها مهددة باستمرار بفقدها ، وتحويلها لمباني خدمية أخرى .





ولفت إلى أن الجمعية تهدف بشكل أساسي بكافة أشكال الرفق بالحيوان ، منذ انشائها ، موضحا أن أطباء الجمعية ، كانت لهم صفة الضبطية القضائية ، لوقف أية أعمال عنف ضد الحيوان .





وأوضح أنه تم نقل الجمعية بهدف عدم إيذاء المواطنين داخل مبنى "ماسبيرو" ، من روائح الحيوانات ، واستمرار عملها ولكن بمكان أخر .





وأكمل : الجمعية تعالج الخيل والكلاب والقطط ، وحاليا تستقبل الماعز والاغنام ، وتقوم بعلاجها .